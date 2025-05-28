ФК «Урал» обыграл «Ахмат» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над чеченским «Ахматом» в первом стыковом матче за право участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/2026. Матч прошел на «Екатеринбург Арене» и закончился со счетом 2:1 (0:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет в матче открыл Юрий Железнов, но гол был отменен после видеопросмотра. Кроме того, на 45-й минуте встречи судья удалил тренера екатеринбуржцев Олега Шатова. На 21-й минуте Георгий Мелкадзе вывел «Ахмат» вперед. Однако во втором тайме Мартин Секулич оформил дубль, забив пенальти на 50-й минуте и гол с игры на 59-й.

ФК «Урал» занял четвертое место в «Мельбет» Первой лиге (59 очков), а «Ахмат» завершил сезон на 14 месте в РПЛ (25 очков).

Напомним, победитель переходных матчей получит право выступать в РПЛ в следующем сезоне, а проигравший — в Первой лиге. Ответный матч пройдет 31 мая в Грозном.

Ранее ФК «Урал» обыграл СКА (Хабаровск) со счетом 3:1 (2:0). Благодаря победе команда набрала 59 очков и вышла на четвертое место — в зону стыковочных матчей с командой премьер-лиги.

Полина Щуцкая