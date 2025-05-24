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ФК «Урал» одержал победу над СКА и вышел в зону стыковочных матчей

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над СКА «Хабаровск» в 34 туре «Мелбет»-Первой лиги. Матч прошел на «Екатеринбург Арене» и закончился со счетом 3:1 (2:0).

Эрик Бикфалви перед матчем

Эрик Бикфалви перед матчем

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эрик Бикфалви перед матчем

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Голы у «Урала» забили: Бессмертный (31), Секулич (43), Воронов (74). За СКА на последней минуте с пенальти забил гол Гаглоев.

Благодаря победе ФК «Урал» набрал 59 очков и вышел на четвертое место — в зону стыковочных матчей с командой премьер-лиги.

На матч специально прилетел из Румынии бывший нападающий ФК «Урал» Эрик Бикфалви, он совершил первый удар по мячу в матче.

Николай Яблонский

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