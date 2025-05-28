Бастрыкин затребовал доклад после инцидента с возгоранием автобуса в Ленобласти

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки по факту оказании небезопасных транспортных услуг в Волховском районе Ленинградской области, где на автодороге близ деревни Иссад загорелся автобус с людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре СКР, исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Митяеву поручено предоставить отчет по установленным обстоятельствам инцидента.

«Ъ-СПб» писал, что туристический автобус с 30 пассажирами в салоне, включая детей, загорелся на дороге 26 мая. Он следовал по маршруту Череповец — Петербург. Пассажиры успели своевременно покинуть салон, пострадавших в результате происшествия нет.

Андрей Цедрик