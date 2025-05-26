В Ленобласти загорелся туристический автобус с 30 пассажирами в салоне

Туристический автобус с 30 пассажирами в салоне (включая двоих детей) загорелся в деревне Исаад в Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

Автобус следовал по маршруту Череповец — Петербург. Причина возгорания на данный момент неизвестна. По информации издания, пострадавших нет, сейчас пассажиры ожидают другой автобус, который едет из Тихвина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом на Большой Монетной.

Дарья Астанина