Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество и энергетику

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сотрудничество в торгово-экономической и энергети­чес­кой областях, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергети­чес­кой областях»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг более $28 млрд, согласно данным Минэкономразвития. Выросли поставки машин, оборудования, транспортных средств, минеральных продуктов и продукции химической промышленности.

В апреле «Ъ» писал, что в последний квартал был зафиксирован максимальный за шесть лет отток российского бизнеса из Казахстана. По данным Бюро национальной статистики страны, сейчас в Казахстане зарегистрировано около 18 тыс. юридических лиц с российским участием — это наименьший показатель с 2018 года. По словам экспертов, тренд на сокращение — прямое следствие усиления санкционного давления на Россию.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции сокращают бизнес».

Анастасия Домбицкая