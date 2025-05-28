Лавров: ФРГ прямо втягивается в конфликт на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца снять ограничения на дальность ракет для Украины и другие договоренности Берлина и Киева. По его словам, Германия напрямую вовлечена в военный конфликт и сползает по той наклонной плоскости, по которой уже двигалась к своему краху в XX веке.

«Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие»,— сказал господин Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом заявления официальных лиц ФРГ как о поставках дальнобойных ракет Киеву, так и о финансировании их производства на территории Украины требуют проверки, подчеркнул министр. «И то, и другое — нагнетание напряженности, поддержка войны, и Германия прямо втягивается в эту войну»,— заключил Сергей Лавров.

28 мая в Берлине прошли переговоры Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам встречи господин Мерц подтвердил готовность ФРГ продолжать военную поддержку Украины, в том числе в разработке нового дальнобойного оружия.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, Берлин выделит около €5 млрд военной помощи Киеву. Эту сумму направят на создание мощностей для производства вооружения большой дальности, а также поставку Украине систем ПВО и боеприпасов. Договоренности закреплены в подписанном сегодня меморандуме.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».