Дивиденды акционерам КТК-К за 2024 год составили $188,2 млн

Дивиденды АО «КТК-К» акционерам в 2024 году составили $188,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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В среду, 28 мая, гендиректор КТК Николай Горбань на встрече с министром финансов Республики Казахстан Мади Такиевым обсудил результаты работы КТК в 2024 году. Помимо дивидендов акционерам компании, в 2024 году «КТК-К» выплатил налоговые отчисления в объеме около $85 млн. На благотворительные проекты «КТК-К» направил 4,4 млрд тенге.

В 2023 году АО «КТК-Р» выплатила дивиденды российским акционерам в размере 26,050 млрд руб., АО «КТК-К» произвело выплату в сумме $93,5 млн. Сумма дивидендов российским акционерам за 2024 год пока неизвестна.

Чистая прибыль АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, российское юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума) в прошлом году увеличилась в 1,2 раза, до 89,1 млрд руб. Выручка общества по итогам 2024 года составила 166 млрд руб.

Ранее КТК увеличил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске. За пять месяцев 2025 года на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено более 28 млн т нефти.

Алена Воробьева