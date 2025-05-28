Главу рязанской «Новой газеты» Фролова отправили под домашний арест

Советский районный суд Рязани отпустил из-под стражи под домашний арест главу издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова. Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре. Журналиста подозревают в вымогательстве 300 тыс. руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).

Вместе с господином Фроловым по делу проходит главный редактор местного издания «Вид сбоку», член федерального бюро партии «Яблоко» Константин Смирнов. Об их заключении под стражу стало известно 31 января. Тогда же под домашний арест отправили предполагаемую соучастницу Наталью Смольянинову. 3 февраля «Новая газета — Рязань» объявила о приостановке деятельности.

По версии следствия, в 2024 году Алексей Фролов опубликовал в «Новой газете — Рязань» несколько статей об и. о. гендиректора специализированной коммерческой организации Рязанской области. Согласно материалам дела, после этого подозреваемые встретились с героем статей и потребовали деньги за прекращение публикации новых текстов.