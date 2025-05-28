В ЮАР картину русского художника продали на аукционе за $1,7 млн

Картину русского художника Владимира Третчикова «Дама с Востока» (1955) продали за $1,7 млн анонимному участнику аукциона Strauss & Co в Йоханнесбурге, ЮАР. По словам аукциониста Аластера Мередита, торги прошли оживленно. Покупке предшествовало 89 ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Strauss & Co Фото: Strauss & Co

На полотне «Дама с Востока» изображена дочь бакалейщика из Кейптауна, 21-летняя Валери Хоу. Работа относится к небольшой серии картин, написанных художником в течение первых десяти лет после его переезда в Южную Африку.

Окончательная цена портрета, включая комиссию и налоги, превзошла предыдущий личный рекорд Владимира Третчикова. В марте 2013 года на лондонском аукционе за картину «Китаянка» (1952) отдали более 982 тыс. фунтов стерлингов ($1,3 млн). Портрет достался британскому коллекционеру и ювелирному магнату Лоуренсу Граффу.

Владимир Третчиков родился в 1913 году в Казахстане. После Октябрьской революции уехал с семьей в Маньчжурию. В 1946 году художник эмигрировал в ЮАР и оставался в республике до конца жизни. Там же получил псевдоним Третчи и стал одним из самых известных южноафриканских художников. Господин Третчиков умер в 2006 году.