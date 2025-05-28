Экс-главу Самарской области волнует уход Игоря Осинькина из «Крыльев Советов»

Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова волнует уход Игоря Осинькина с поста главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». По этому поводу экс-чиновник разместил сторис на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Азаров и Игорь Осинькин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Дмитрий Азаров и Игорь Осинькин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Еще есть время до конца недели подумать и не отпускать хорошего тренера»,— написал экс-глава региона.

Контракт «Крыльев Советов» с Игорем Осинькиным, который заканчивается в мае, не будет продлен по решению сторон. В сезоне-2024/2025 руководством региона была поставлена задача перед самарской командой попасть в восьмерку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» в итоге финишировали на десятом месте.

Андрей Сазонов