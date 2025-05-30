Платье от Азалии

Первые восемь лет жизни Азалия Габбасова из Уфы практически не болела. В девять мама стала замечать, что дочка чуть сутулится. В одиннадцать врачи выявили 2-ю степень сколиоза, в 12 лет начались сильные боли в спине, справа вырос горб, в 13 диагностировали сколиоз 3-й степени. Еще через год — 4-я, самая тяжелая степень и постоянные обезболивающие. Здоровая девочка стала инвалидом. Но еще можно все вернуть обратно. Для этого нужна операция в Москве по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering) и затем пара месяцев реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раньше всего пришлось расстаться с подиумом. Азалия, прежде такая стройная, ужасно стеснялась себя

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Раньше всего пришлось расстаться с подиумом. Азалия, прежде такая стройная, ужасно стеснялась себя

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Азалия возвращается домой из школы и ложится за уроки. А как еще? Невозможно опять сидеть после нескольких часов за партой — болит спина. Стоять тоже больно. И все-таки даже в такой необычной позиции Азалия не расслабляется: минут через сорок откладывает тетрадки и чуть привстает, опершись на локти,— все готово. Она всегда была отличницей, хотя и не прилагала к этому особых усилий. Сейчас в дневнике появилась первая годовая четверка — по алгебре. Нелюбимый предмет первым пострадал от сколиоза. Ну и пусть. Гораздо хуже, что уже давно переехала на шкаф и стоит без дела швейная машинка.

— Азалия с пятого класса ходила в кружок, где девочки придумывали макеты одежды, рисовали выкройки и сами шили,— рассказывает мама Лилия, еще один «цветок» в семействе Габбасовых.— Занятия были построены очень интересно — целые коллекции шили. Например, «Африка»: яркие краски, полный простор для фантазии. Или «Лондон» — там, наоборот, темно-зеленое, сдержанное, ну в крайнем случае в клеточку. И наши башкирские наряды, конечно. У дочки было любимое платье с красивым серым передником с вышивкой, все сама придумала.

Девочкам повезло с руководительницей кружка — она их еще и на конкурсы возила. Например, на знаменитую «Золотую иглу» в Московском доме моды Вячеслава Зайцева, куда дети съезжались со всей страны. Особенно было здорово, что участницы кружка там сами же демонстрировали одежды — выходили на подиум.

Раньше всего пришлось расстаться как раз с подиумом. Азалия, прежде такая стройная, ужасно стеснялась себя. Спину можно было бы спрятать под длинными распущенными волосами, но на сцене так нельзя. Платье отправилось в шкаф, девочка стала носить оверсайз. Даже сама придумывала такие фасоны, ведь одежду шьют не только для стройных длинноногих красавиц, всем хочется хорошо выглядеть. Но из тех моделей она выросла, а сшить новые не получается: работа за швейной машинкой уж точно не для сколиоза 4-й степени. Лучшая подружка Ясмина еще ходит в кружок, а Азалия нет.

Потом ушли и школьные мероприятия. Вместе с Ясминой Азалия устраивала конкурсы поделок, живописных работ. А еще девочки попросились вести уроки труда у первоклашек — учили их из простых вещей создавать всякую красоту. Но во время такого урока приходится много стоять — вскоре и это стало невозможным.

Как жить дальше? В первые сколиозные годы врачи рекомендовали Азалии лечебную гимнастику, занятия спортом. Она старательно все выполняла, но тщетно.

— Мы и к остеопатам, кинезиологам дочку водили,— рассказывает мама.— Это все какой-то обман: один прием — 3 тыс. руб., приемов надо десять, а потом говорят: ждите, скоро все само встанет на свои места. И ничего не меняется.

На горизонте замаячила операция. «Требуется установка жесткой фиксирующей конструкции на позвоночник. Но не сейчас, а лет в 18, когда закончится рост» — так говорили врачи. Мучиться еще четыре года? От знакомых Лилия узнала про технологию VBT: вместо жесткой конструкции используют гибкие шнуры-корды — они мягко тянут позвонки в правильном направлении, при этом не лишая их подвижности. Съездили в московскую клинику, проконсультировались с врачом, который делает такие операции,— и, как говорит Лилия, «сразу появилось доверие». Доктор считает операцию необходимой.

— Хорошо бы сделать ее этим летом, чтобы успеть осенью пройти реабилитацию, потом окончить девятый класс и поступить в наш Уфимский государственный колледж технологии и дизайна: там есть специальность «дизайнер одежды»,— строит планы мама.

А у Азалии сейчас на уме геометрические модели молодежной одежды — ни о чем другом она и думать не может.

Операции по технологии VBT пока не оплачиваются государственной страховой медициной. Только с вашей помощью можно вылечить Азалию.

Для спасения Азалии Габбасовой не хватает 727 243 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Азалии грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника стремительно прогрессирует, нарастают боли, сдавливание внутренних органов, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Девочке необходима операция с использованием новой технологии VBT, которая позволит скорректировать деформацию, сохранив подвижность позвоночника. После операции позвоночник максимально выпрямится, уйдет болевой синдром, восстановится полноценное дыхание. Азалия сможет жить полноценной жизнью». Стоимость операции 2 158 243 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 300 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— еще 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 727 243 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Азалию Габбасову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Азалии — Лилии Ахмадеевны Габбасовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Башкортостан