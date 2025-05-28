Нижегородская полиция задержала иностранца после свидания с 11-летней школьницей

Сотрудники полиции в Нижегородской области задержали иностранного гражданина по подозрению в совершении развратных действий в отношении 11-летней школьницы. После предъявления обвинения он по решению суда заключен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным регионального управления СКР, иностранец познакомился со школьницей в социальной сети. Там же они договорились встретиться в гаражном массиве вблизи парка «Юбилейный» в городе Кстово.

Во время встречи иностранный гражданин совершил в отношении девочки «иные действия сексуального характера». Возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют причастность обвиняемого к совершению других аналогичных преступлений.

Андрей Репин