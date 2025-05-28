Вывоз лесопродукции из Удмуртии в другие регионы вырос на 11% за год

Почти 50 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в другие регионы России с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. При сравнении год к году показатель вырос на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале мая «Ъ-Удмуртия» писал, что экспорт лесопродукции из Удмуртии в Таджикистан увеличился в 1,9 раза, до 1,5 тыс. куб. м. Кроме того, в 1,4 раза вырос вывоз лесоматериалов круглых лиственных пород в Китай — до 37,1 тыс. куб м.