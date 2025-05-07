Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Таджикистан увеличился почти вдвое за год

1,49 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Таджикистан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

5 мая специалисты управления проконтролировали отправку 0,2 тыс. куб. м лесопродукции в Таджикистан. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследования. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

Напомним, 37,1 тыс. куб. м лесоматериалов круглых лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.