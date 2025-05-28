Нижегородский совет по земле одобрил 20 заявок на 2,7 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 мая 2025 года одобрил заявки на выделение земельных участков под 20 проектов с общим объемом инвестиций 2,7 млрд руб. В совокупности инвесторы обещают создать 800 рабочих мест.

Самый крупный проект — производственный комплекс по изготовлению металлоконструкций для строительной промышленности в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. ООО «Автомаш» намерено за 0,5 млрд руб. и пять лет построить завод на участке площадью 108,35 га.

ООО «Сфера технологий» получит в аренду 15,8 га земли на улице Федосеенко в Сормовском районе для строительства завода по производству сборных домов. Заявленный объем инвестиций — 167 млн руб.

На улице Ларина в Приокском районе запланировано строительство цеха по производству автомобильных прицепов и фургонов. ООО «Грузовые прицепы» получит под этот проект земельный участок площадью 3,4 га. Создать производство инвестор намерен за четыре года, планируемый объем инвестиций — 100 млн руб.

ООО «Мон-Строй» намерено за 90 млн руб. создать производство мебели на участке площадью 2,2 га, расположенном на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Срок реализации проекта составит пять лет.

В Арзамасе ООО «Металснаб» хочет за пять лет построить комплекс по производству каркасно-модульных зданий на участке площадью 8,6 га. Заявленный объем инвестиций — 160 млн руб.

Несколько участков предоставят инвесторам в Дзержинске: под строительство спортбазы (ООО «Аффито-3», 6,8 га, 160 млн руб.); под комплекс по производству деталей из металлического листа для автопромышленности (ООО «Экспресс Развитие», 293,6 га, 93,6 млн руб.); под цех по производству спецодежды (ООО «Техносфера», 10 га, 70 млн руб.); под производство по изготовлению модульных домов (ООО «Пласт-Сервис», 20,7 га, 92 млн руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», также совет одобрил две заявки под строительство глэмпингов и одну такую заявку отложил.

Галина Шамберина