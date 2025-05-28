Совет по земле одобрил заявки на глэмпинги в Городецком округе и на Бору

Три заявки на размещение глэмпингов рассмотрел совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области 28 мая 2025 года. Две из них он одобрил и одну отложил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскиз глэмпинг-парка ООО «Флай» в г. Бор Фото: с заседания совета по земельным отношениям Нижегородской области Схема размещения глэмпинг-парка ООО «Флай» в г. Бор (обозначен синим контуром) Фото: с заседания совета по земельным отношениям Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Эскиз глэмпинг-парка ООО «Флай» в г. Бор Фото: с заседания совета по земельным отношениям Нижегородской области Схема размещения глэмпинг-парка ООО «Флай» в г. Бор (обозначен синим контуром) Фото: с заседания совета по земельным отношениям Нижегородской области

ООО «Флай» намерено построить на Бору глэмпинг-парк рядом с лодочной станцией, расположенной в районе улицы Дачной. Для этого инвестор запрашивает участок площадью 1,8 га. Заявленный объем инвестиций составляет 60 млн руб.

Основные замечания по этой заявке высказал минград: участок находится в зоне возможного критического затопления, затрагивает береговую полосу, а также не имеет подъездной дороги. Помимо этого, в министерстве считают, что участок неоправданно большой для заявленных целей. В Корпорации развития Нижегородской области, сопровождающей проект, пообещали, что инвестор учтет замечания: отступит от береговой полосы и проработает вопрос с площадью сооружений. Решат вопрос и с дорогой через лесной массив. По данным минлеса, подъезд там уже есть, но без твердого покрытия.

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Бора Алексей Щенников добавил, что ранее участок уже давали в аренду другому инвестору, но тот от реализации проекта отказался.

Замгубернатора Егор Поляков предложил после устранения замечаний рассмотреть вопрос повторно, но в Корпорации развития его убедили, что корректировки можно рассмотреть в рабочем порядке. Совет проголосовал за предоставление участка в аренду.

Также совет без обсуждений одобрил предоставление в аренду 37,5 га земли под глэмпинг-парк в 2 км на северо-запад от села Смольки Городецкого округа. Инвестор ООО «Новая земля» намерен за пять лет вложить в проект 50 млн руб.

Вместе с тем отложили заявку ООО «Глэмпинг парк» на участок площадью 52,3 га в деревне Голошубиха Кстовского округа с объемом инвестиций 150 млн руб. Запрашиваемая территория подвержена оползням, а также пересекает участок, предоставленный в аренду физлицу на пять лет под сенокос. Совет рекомендовал заявителю скорректировать границы, после чего подать заявку повторно.

Ирина Швецова