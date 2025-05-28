Банк России в июне рассмотрит более разнообразные решения по ставке

Варианты решений по ключевой ставке и «сигналу» в июне будут разнообразнее, чем вынесенные советом директоров Банка России в апреле. Такое мнение выразил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В пятницу начнется "неделя тишины", мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить»,— сказал господин Габуния в ходе пресс-конференции.

По итогам апрельского заседания совет директоров регулятора в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Кроме того, ЦБ дал нейтральный сигнал по поводу своих дальнейших шагов. Это значит, что принятые решения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По состоянию на апрель 2025-го средний уровень инфляции составлял 10,2%. Очередное заседание ЦБ назначено на 6 июня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Россияне ждут от инфляции худшего».