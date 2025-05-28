В парке Облаков нанесли граффити в честь ФК «Краснодар»

На фасаде здания в парке Облаков появилось новое граффити, посвященное футбольному клубу «Краснодар». Об этом сообщается в Telegram-канале «Парк Галицкого Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / park_galitskogo Фото: t.me / park_galitskogo

Композиция расположена со стороны ул. Героя Посадского. На ней изображены игроки команды, а также болельщики. Центральный момент граффити — эпизод накануне забитого гола, переданный в динамике на всей поверхности фасада.

Работа стала частью визуального оформления общественного пространства.

ФК «Краснодар» 24 мая впервые в своей 17-летней истории стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв в последнем туре московское «Динамо» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым поздравил футбольный клуб «Краснодар» с исторической победой в РПЛ.

Анна Гречко