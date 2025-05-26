Путин поздравил главу Кубани с победой ФК «Краснодар» в РПЛ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым поздравил футбольный клуб «Краснодар» с исторической победой в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Глава государства отметил уверенную игру команды, пожелал «быкам» новых спортивных достижений и передал слова поддержки футболистам и болельщикам.

ФК «Краснодар» впервые в своей 17-летней истории стал чемпионом Российской премьер-лиги, обыграв в последнем туре московское «Динамо» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. Счет открыл Джон Кордоба, второй мяч на 82-й минуте забил Никита Кривцов, а итог встречи подвел Эдуард Сперцян, реализовав пенальти в компенсированное время.

Анна Гречко