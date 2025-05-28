Песков назвал Стамбул возможной площадкой для переговоров с Украиной

Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров России и Украины, cообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как минимум та, в которой был первый раунд. Остальное — это предмет взаимной договоренности»,— ответил представитель Кремля на вопрос, какие площадки предпочтительны для России.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины, по итогам которых делегации договорились продолжать контакты. Западные СМИ называли среди возможных мест проведения Ватикан, однако российская сторона этот вариант исключила. Американские чиновники допускали возможность встречи в Женеве. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Стамбул приоритетной площадкой. По данным источника «Ъ», Турция хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия ставит на Стамбул».

Лусине Баласян