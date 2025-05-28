Мерц: Германия сделает все, чтобы «Северный поток-2» не был запущен

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия продолжит оказывать давление на Россию. В том числе, подчеркнул он, власти не допустят возобновления работы трубопровода «Северный поток-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток 2" не мог быть снова запущен»,— сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине (цитата по AFP).

Глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что следующий, 18-й пакет санкций может затронуть российскую энергетику, в том числе – «Северные потоки». Источники Financial Times сообщили, что Фридрих Мерц лично инициировал переговоры о санкциях в отношении «Северного потока-2». По данным FT, поводом стали сообщения в СМИ о планах американских инвесторов начать обсуждение с российской стороной о перезапуске трубопровода.

Лусине Баласян