В Полевском проводится проверка из-за нарушения порядка проведения ОГЭ

В Свердловской области проводится служебная проверка по факту нарушения порядка проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в школе №1 города Полевского, сообщили «Ъ-Урал» в министерстве образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, во время проведения экзамена при входе двух учеников сработал ручной металлоискатель. Сотрудница государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) самостоятельно приняла решение выяснить причину срабатывания устройства и отвела каждого ученика в отдельную аудиторию.

«Инициатива сотрудника отвести воспитанников в отдельную аудиторию является нарушением требований порядка проведения госэкзамена»,— отметили в министерстве образования. Организована служебная проверка.

Ранее «Ъ-Урал» сообщили, что школьнице из Екатеринбурга не разрешили пронести икону на экзамен и рекомендовали оставить ее перед входом в аудиторию. «Федеральным порядком проведения ЕГЭ предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ»,— пояснили в администрации. Школьница выложила карманную икону в «предусмотренное место» и прошла в аудиторию для написания ЕГЭ.

Полина Щуцкая