Московская компания обжаловала торги по строительству школы в Тамбовской области
ФАС России приостановила определение подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа. Решение было принято в связи с поступлением жалобы московского ООО «ПОН». Согласно информации на портале госзакупок, ее рассмотрение запланировано на 20 мая.
По мнению жалобщика, заказчиком размещена неполноценная информация о проведение закупки. В частности, «ПОН» указывает на расхождения в различных документах информации об источнике финансирования, количестве этапов строительства, стоимости третьего этапа строительства, сроках проведения работ. Также, по мнению жалобщика, состав проектной документации представлен не в полном объеме, а поставка оборудования и мебели в рамках закупки нарушает закон о контрактной системе.
Согласно материалам закупки, итоги открытого конкурса были подведены 15 мая. Была подана только одна заявка на участие в закупке, которая была признана не соответствующей требованиям. Юрлицо участника не раскрывается.
В марте уже проводился конкурс по выбору подрядчика для строительства этой школы по той же цене, однако никто не подал заявку для участия в нем.
Сегодня также стало известно, что администрация Курского района Курской области объявила открытый конкурс для выбора подрядчика строительства корпуса Новопоселеновской средней школы в деревне Первое Цветово.