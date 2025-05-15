Московская компания обжаловала торги по строительству школы в Тамбовской области

ФАС России приостановила определение подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа. Решение было принято в связи с поступлением жалобы московского ООО «ПОН». Согласно информации на портале госзакупок, ее рассмотрение запланировано на 20 мая.

По мнению жалобщика, заказчиком размещена неполноценная информация о проведение закупки. В частности, «ПОН» указывает на расхождения в различных документах информации об источнике финансирования, количестве этапов строительства, стоимости третьего этапа строительства, сроках проведения работ. Также, по мнению жалобщика, состав проектной документации представлен не в полном объеме, а поставка оборудования и мебели в рамках закупки нарушает закон о контрактной системе.

Согласно материалам закупки, итоги открытого конкурса были подведены 15 мая. Была подана только одна заявка на участие в закупке, которая была признана не соответствующей требованиям. Юрлицо участника не раскрывается.

ООО «ПОН» зарегистрировано в августе 2006 в Москве для строительства жилых и нежилых помещений. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Руководитель — Магомед Хазамов. Учредители в равных долях — Расул Гаджиев и Заур Омаров. В 2024 году компания стала подрядчиком госконтракта по выполнению строительно-монтажных работ общеобразовательной организации в селе Оружба Магарамкентского района Республики Дагестан. Выручка компании в 2024 году составила 580 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.

В марте уже проводился конкурс по выбору подрядчика для строительства этой школы по той же цене, однако никто не подал заявку для участия в нем.

Сегодня также стало известно, что администрация Курского района Курской области объявила открытый конкурс для выбора подрядчика строительства корпуса Новопоселеновской средней школы в деревне Первое Цветово.

Ульяна Ларионова