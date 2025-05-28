Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2025 год

Первое чтение в Госдуме прошел законопроект об изменении показателей федерального бюджета на 2025 год. Согласно поправкам, доходы бюджета в этом году установлены на уровне 38,5 трлн руб., или 17,4% ВВП (в предыдущей версии — 40,296 трлн руб.). Нефтегазовые доходы сократили до 8,317 трлн руб., или 3,7% ВВП, ненефтегазовые — повысили до 30,188 трлн руб., или 13,6% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Расходы бюджета составят 42,298 трлн руб. Дефицит бюджета планируется на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Прогноз стоимости российской нефти был понижен с $69,7 до $56 за баррель, прогноз по курсу доллара — с 96,5 руб. до 94,3 руб. Прогноз по уровню инфляции увеличили с 4,5% до 7,6%. Предусмотрено увеличение оценки поступлений ряда налогов и неналоговых платежей, в том числе налога на добавленную стоимость, внутренних акцизов (в основном на табачную продукцию), НДФЛ и доходов от перечисления части прибыли Центробанка.

«Объем расходов федерального бюджета увеличен на 829,3 млрд руб. — то есть на сумму прироста ненефтегазовых доходов»,— пояснил глава Минфина Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет возвращают в реальность».