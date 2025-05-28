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обновлено 15:06

В Прикамье водитель попал в смертельное ДТП с лосем

В Пермском крае водитель автомобиля погиб из-за столкновения машины с лосем. Об этом сообщает телеграм-канал краевой госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, 28 мая около 04:45 на автодороге Оса — Чернушка водитель автомобиля «Лада-Гранта» допустил наезд на лося, после чего машину выбросило в кювет. В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте.

Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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