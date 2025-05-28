Песков заявил о желании Запада навязать свои площадки для переговоров по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикации иностранных СМИ о месте проведения следующих переговоров России и Украины можно объяснить «желанием навязать западные площадки». В Кремле отмечали, что встреча сторон должна состояться на площадке, устраивающей Москву и Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что следующий раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане. Такой вариант поддерживал, в частности, президент США Дональд Трамп. Его спецпосланник по Украине Кит Келлог допустил, что встреча состоится в Женеве.

27 мая по итогам переговоров с главой МИД Турции господин Лавров сказал, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной. Там же состоялись контакты стран 16 мая. Как пояснял «Ъ» источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи.

О том, как Турция резервирует за собой роль посредника, читайте в материале «Ъ».

Лусине Баласян