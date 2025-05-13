Внука Калашникова оставили в СИЗО до 13 июня по делу об убийстве Андрея Сидорика

52-летнего Игоря Красновского, внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова, оставили под стражей еще на один месяц, до 13 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение 12 мая принял Октябрьский райсуд Ижевска. Подсудимому вменяют убийство и угрозы расправой (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что 14 января Игорь Красновский поссорился с чемпионом РСФСР по баскетболу Андреем Сидориком. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения.

После этого, по версии следствия, Игорь Красновский демонстрировал нож сожительнице погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Предполагаемого убийцу арестовали спустя два дня после инцидента, 16 января.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест, но Октябрьский райсуд принял решение оставить Игоря Красновского в СИЗО.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, у Игоря Красновского имеется непогашенная судимость. По данным судебного делопроизводства, 30 октября 2023 года Игорь Красновский был осужден за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Подсудимому дали 360 часов обязательных работ и запретили водить сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать у него автомобиль Honda CR-V.