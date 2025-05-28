На Кубани создают маршрут трудоустройства для женщин предпенсионного возраста

В Краснодарском крае разрабатывают специализированный маршрут трудоустройства для жительниц предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект реализуется в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на комплексную модернизацию системы содействия занятости. По словам и.о руководителя Краснодарского краевого центра занятости Натальи Кушаковой, участие в разработке приняли более 60 женщин. На основе их анкет специалисты выявили основные ожидания и барьеры, среди которых — опасения по поводу возрастной дискриминации при трудоустройстве.

«Наша цель — сделать так, чтобы женщины чувствовали поддержку на каждом этапе поиска работы,— отметила госпожа Кушакова.

Новый клиентский маршрут должен повысить уровень клиентоцентричности — ключевого принципа работы службы занятости. Предполагается, что соискательницы смогут получить помощь в более комфортных и персонализированных условиях. В дальнейшем аналогичные решения планируют внедрить и для других категорий населения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края в первом квартале 2025 года провели разъяснительные мероприятия по вопросам трудового законодательства для 3,5 тыс. безработных граждан.

Анна Гречко