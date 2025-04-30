Более 3,5 тыс. безработных на Кубани прошли обучение по трудовому праву

Власти Краснодарского края в первом квартале 2025 года провели разъяснительные мероприятия по вопросам трудового законодательства для 3,5 тыс. безработных граждан. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и соцразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Информационные сессии также охватили более 12 тыс. учащихся, среди которых 7 тыс. школьников, 5 тыс. студентов учреждений среднего профессионального образования и 257 обучающихся вузов и их филиалов. В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2024 года подобными мероприятиями было охвачено 22 тыс. человек.

Разъяснительные мероприятия организуют при участии краевых центров занятости населения. Участникам рассказывают о трудовых правах и рисках нелегального трудоустройства.

Кроме того, в 2025 году запланирована модернизация всех 44 филиалов Центра занятости населения региона. Учреждения будут оформлены в соответствии с единым фирменным стилем «Работа в России». Работы проведут в рамках федерального проекта «Управление рынком труда».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на рынке труда Краснодарского края около 60% потребности в кадрах составляют рабочие профессии. Высокий спрос сохраняется на водителей, продавцов, поваров, пекарей, строителей, операторов и машинистов.

Анна Гречко