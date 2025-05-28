Минфин хочет увеличить срок строительства частного жилья по льготной ипотеке

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о мерах поддержки граждан в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По его словам, правительство готово вдвое увеличить лимит по сроку возведения частных домов с использованием льготной ипотеки. Это позволит заемщику завершить строительство и не переплачивать по кредиту, убежден министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр пояснил, что по текущим правилам частный дом, под строительство которого взят льготный ипотечный кредит, должен быть построен в течение 12 месяцев. В противном случае процентная ставка «увеличивается до рыночной». «Мы в правительстве... готовы вдвое повысить срок строительства — с 12 до 24 месяцев»,— заявил господин Силуанов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Глава Минфина напомнил и о мошенничестве в сфере ИЖС, когда у людей пропадали деньги, не были достроены дома, возникали проблемы между заемщиком и кредитором. «Если это недобросовестная ситуация, такие моменты должны рассматриваться в рамках наших правовых отношений»,— заключил глава Минфина.

В апреле россиянам выдали более 1,3 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 7,19 млрд руб. — на 4% больше по объему, чем месяцем ранее. Средний размер займа составил 5,4 млн руб., срок кредитования — 319 месяцев. Лидерами среди регионов по выдаче льготной ипотеки стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В топ-5 также вошел Татарстан.