Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Список крупнейших аудиторских групп по итогам 2024 года

Место по итогам 2024 года Место по итогам 2023 года Аудиторская группа Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2024 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)* Среднее число специалистов за год Число аудиторов (на 31.12.2024 г., форма №2-аудит) Число компаний в группе
1 1 Б1 Москва 18 289 534 –4,0 36** 3358*** 243 11
2 2 «Кэпт» Москва 14 570 884 –2,6 37,3** 3317*** 197 5
3 3 «Технологии Доверия» (ТеДо) Москва 13 199 416 –4,7 31,5** н.д. **** 6
4 4 ДРТ Москва 7 446 532 16,4 54** 1525*** **** 4
5 5 Юникон Москва 4 590 224 –4,9 36,2 1305 173 7
6 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 3 165 127 15,9 47,9 770 176 7
7 7 РУКОН Москва 1 477 709 22,5 40,1 542 295 11
8 8 «Мариллион» Москва 1 166 417 –3,2 56,5 295 51 5
9 10 «ФинЭкспертиза» Москва 989 815 10,6 77,7 459 216 5
10 11 «Уральский союз» Москва 952 183 5,0 20,2** 147 99 4
11 9 «Пачоли» Москва 894 996 –10,8 43,9 185 86 3
12 12 КСК ГРУПП Москва 761 698 –5,0 23,5 192 68 7
13 13 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 691 254 11,5 27,6 192 54 8
14 18 «АВУАР» Челябинск 690 024 21,6 20,8** 79 57 10
15 14 «ЭйчЭлБи Рус» Москва 654 754 18,9 46,6 181 160 11
16 15 «Русаудит» Москва 618 786 13,6 52 211 44 4
17 16 «Бетерра» Москва 385 846 –0,1 40,8** 144 17 3
18 17 «Интерком-Аудит» Москва 356 171 5,4 75,5 169 150 13
19 21 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 226 699 21,7 20 41 18 3
20 22 «Аудэкс» Казань 219 435 27,4 72,5 117 26 5
21 «Листик и Партнеры» Челябинск 188 264 63,5 85,1 130 58 5
22 25 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 182 336 16,1 19,9 37 10 2
23 26 «Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 159 847 12,4 47,3 54 34 5
24 23 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 156 927 –6,5 64,1 40 41 4
25 24 «Аудиторская группа «2К» Москва 150 023 –9,5 34,3 59 33 5
26 «Аудиторские услуги» Москва 133 719 351,4 19,7 21 17 2
27 31 «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 129 254 58,2 20,4 38 5 3
28 28 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Екатеринбург 117 718 –0,5 43,5 31 18 3
29 29 «Эталон» Чебоксары 107 522 10,0 33,9 59 12 5
30 30 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 104 860 7,8 80,8 40 14 4
31 32 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 102 126 33,0 78,9 41 28 3
32 46 «Группа Баланс» Москва 87 825 266,7 34,6 48 12 4
33 34 CBS group Москва 87 288 21,1 37,7 36 4 2
34 «Инвест-аудит» Пермь 75 886 9,4 44,5 27 27 2
35 37 НВК Санкт-Петербург 73 694 23,2 17,3 54 12 3
36 36 «Холд-Инвест-Аудит» Москва 64 514 3,0 42,6 20 17 3
37 «АСБ» Санкт-Петербург 57 563 –5,3 16,8 35 8 2
38 «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 56 898 38,8 91,4 28 26 2
39 «Содружество Партнёров» Москва 54 174 51,5 86,8 17 15 2
40 41 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 34 169 1,4 98,8 11 9 2
41 45 «Авантаж Аудит» Москва 31 863 24,4 73,3 31 26 3
42 44 «ЮФА Консалтинг» Сургут 28 940 3,0 75,8 18 12 2
43 43 «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 27 632 –1,9 58,9 18 8 3
44 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 23 228 –26,1 44 8 9 2
45 47 «ЮКИС» Москва 14 600 3,5 75,8 5 5 3
46 «Финансовые технологии — Аудит» Екатеринбург 12 933 80,7 50 5 4 2

*В соответствии с методикой рэнкинга выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.

**В соответствии с методикой рэнкинга приводится доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.

***Приводится среднесписочная численность работников.

****Информация участником рэнкинга не разглашается.

Источник: RAEX по данным участников рэнкинга.

Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Методика и другие материалы рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.

Новости компаний Все