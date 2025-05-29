Список крупнейших аудиторских групп по итогам 2024 года

|
|Место по итогам 2024 года
|Место по итогам 2023 года
|Аудиторская группа
|Местоположение центрального офиса
|Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2024 год (тыс. руб.)
|Темпы роста выручки за год (%)
|Доля выручки от аудита (%)*
|Среднее число специалистов за год
|Число аудиторов (на 31.12.2024 г., форма №2-аудит)
|Число компаний в группе
|1
|1
|Б1
|Москва
|18 289 534
|–4,0
|36**
|3358***
|243
|11
|2
|2
|«Кэпт»
|Москва
|14 570 884
|–2,6
|37,3**
|3317***
|197
|5
|3
|3
|«Технологии Доверия» (ТеДо)
|Москва
|13 199 416
|–4,7
|31,5**
|н.д.
|****
|6
|4
|4
|ДРТ
|Москва
|7 446 532
|16,4
|54**
|1525***
|****
|4
|5
|5
|Юникон
|Москва
|4 590 224
|–4,9
|36,2
|1305
|173
|7
|6
|6
|Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК
|Москва
|3 165 127
|15,9
|47,9
|770
|176
|7
|7
|7
|РУКОН
|Москва
|1 477 709
|22,5
|40,1
|542
|295
|11
|8
|8
|«Мариллион»
|Москва
|1 166 417
|–3,2
|56,5
|295
|51
|5
|9
|10
|«ФинЭкспертиза»
|Москва
|989 815
|10,6
|77,7
|459
|216
|5
|10
|11
|«Уральский союз»
|Москва
|952 183
|5,0
|20,2**
|147
|99
|4
|11
|9
|«Пачоли»
|Москва
|894 996
|–10,8
|43,9
|185
|86
|3
|12
|12
|КСК ГРУПП
|Москва
|761 698
|–5,0
|23,5
|192
|68
|7
|13
|13
|«ПРАВОВЕСТ Аудит»
|Москва
|691 254
|11,5
|27,6
|192
|54
|8
|14
|18
|«АВУАР»
|Челябинск
|690 024
|21,6
|20,8**
|79
|57
|10
|15
|14
|«ЭйчЭлБи Рус»
|Москва
|654 754
|18,9
|46,6
|181
|160
|11
|16
|15
|«Русаудит»
|Москва
|618 786
|13,6
|52
|211
|44
|4
|17
|16
|«Бетерра»
|Москва
|385 846
|–0,1
|40,8**
|144
|17
|3
|18
|17
|«Интерком-Аудит»
|Москва
|356 171
|5,4
|75,5
|169
|150
|13
|19
|21
|«Аудиторская служба «СТЕК»
|Москва
|226 699
|21,7
|20
|41
|18
|3
|20
|22
|«Аудэкс»
|Казань
|219 435
|27,4
|72,5
|117
|26
|5
|21
|—
|«Листик и Партнеры»
|Челябинск
|188 264
|63,5
|85,1
|130
|58
|5
|22
|25
|«Налоги и финансовое право»
|Екатеринбург
|182 336
|16,1
|19,9
|37
|10
|2
|23
|26
|«Группа ПРАУД»
|Санкт-Петербург
|159 847
|12,4
|47,3
|54
|34
|5
|24
|23
|«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|156 927
|–6,5
|64,1
|40
|41
|4
|25
|24
|«Аудиторская группа «2К»
|Москва
|150 023
|–9,5
|34,3
|59
|33
|5
|26
|—
|«Аудиторские услуги»
|Москва
|133 719
|351,4
|19,7
|21
|17
|2
|27
|31
|«Аудит-Вела»
|Ростов-на-Дону
|129 254
|58,2
|20,4
|38
|5
|3
|28
|28
|«Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой»
|Екатеринбург
|117 718
|–0,5
|43,5
|31
|18
|3
|29
|29
|«Эталон»
|Чебоксары
|107 522
|10,0
|33,9
|59
|12
|5
|30
|30
|«Аудит-Оптим-К»
|Кемерово
|104 860
|7,8
|80,8
|40
|14
|4
|31
|32
|«ЭРКОН»
|Ростов-на-Дону
|102 126
|33,0
|78,9
|41
|28
|3
|32
|46
|«Группа Баланс»
|Москва
|87 825
|266,7
|34,6
|48
|12
|4
|33
|34
|CBS group
|Москва
|87 288
|21,1
|37,7
|36
|4
|2
|34
|—
|«Инвест-аудит»
|Пермь
|75 886
|9,4
|44,5
|27
|27
|2
|35
|37
|НВК
|Санкт-Петербург
|73 694
|23,2
|17,3
|54
|12
|3
|36
|36
|«Холд-Инвест-Аудит»
|Москва
|64 514
|3,0
|42,6
|20
|17
|3
|37
|—
|«АСБ»
|Санкт-Петербург
|57 563
|–5,3
|16,8
|35
|8
|2
|38
|—
|«РОСКОНСАЛТИНГ»
|Москва
|56 898
|38,8
|91,4
|28
|26
|2
|39
|—
|«Содружество Партнёров»
|Москва
|54 174
|51,5
|86,8
|17
|15
|2
|40
|41
|«АКГ «Бизнесэкспертиза»
|Москва
|34 169
|1,4
|98,8
|11
|9
|2
|41
|45
|«Авантаж Аудит»
|Москва
|31 863
|24,4
|73,3
|31
|26
|3
|42
|44
|«ЮФА Консалтинг»
|Сургут
|28 940
|3,0
|75,8
|18
|12
|2
|43
|43
|«Ассоциация «Налоги России»
|Екатеринбург
|27 632
|–1,9
|58,9
|18
|8
|3
|44
|—
|«СВЕТ-АУДИТ»
|Москва
|23 228
|–26,1
|44
|8
|9
|2
|45
|47
|«ЮКИС»
|Москва
|14 600
|3,5
|75,8
|5
|5
|3
|46
|—
|«Финансовые технологии — Аудит»
|Екатеринбург
|12 933
|80,7
|50
|5
|4
|2