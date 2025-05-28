Нападающий Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030 года

Нападающий Константин Тюкавин продлил соглашение с московским футбольным клубом «Динамо» до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Тюкавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константин Тюкавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Константину Тюкавину 22 года. Он является воспитанником «Динамо», выступает за основной состав команды с 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 7 голов в 19 матчах. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» игрок получил повреждение крестообразной связки правого колена и выбыл до конца чемпионата. В сезоне-2023/24 Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», отступные в новом контракте Тюкавина для европейских команд — €20 млн. Для российских клубов их нет.

О новом контракте команда сообщила в видеоролике, в котором Константин Тюкавин рыбачит на Патриарших прудах вместе с актером Павлом Деревянко и в конце вылавливает новый контракт.

Таисия Орлова