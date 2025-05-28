Прокуратура в ФРГ прекратила следствие по делу фонда в поддержку Nord Stream 2

Прокуратура города Шверин прекратила предварительное расследование по делу фонда «Защита климата и окружающей среды MV», который был создан с целью поддержки реализации строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn / AP Фото: Michael Sohn / AP

По данным NDR, прокуратура Шверина не нашла признаков отмывания денег, коррупции, злоупотребления полномочиями или мошенничества. В связи с отсутствием оснований для расследования принято решение не возбуждать уголовное дело против фонда.

Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден в январе 2021 года при участии оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Фонд, в частности, должен был внести «вклад в продолжение строительства» газопровода. Несколько немецких политиков утверждали, что фонд действует в интересах России и «Газпрома».

Инициатором создания фонда была сама госпожа Швезиг, которая после введения Россией войск на Украину в 2022 года попыталась ликвидировать фонд. Сделать это тогда не удалось из-за сопротивления экс-премьера федеральной земли Эрвина Селлеринга, который входил на тот момент в совет директоров фонда. Специальная комиссия устроила проверку, насколько велико было влияние российских доноров на тогдашнее правительство федеральной земли.

О развитии ситуации с «Северным потоком — 2» читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая