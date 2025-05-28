Иностранцев на стройках Краснодара ищут при помощи дронов

В Краснодаре для поиска нелегальных иностранцев на стройках используют беспилотники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный телеграм-канал Росгвардии Фото: Официальный телеграм-канал Росгвардии

Как сказано в сообщении, сотрудники Росгвардии с использованием беспилотных летательных аппаратов участвуют в профилактических мероприятиях МВД, направленных на выявление иностранных граждан, работающих без разрешительных документов на строительных объектах в Краснодаре. Бойцы специальных подразделений ведомства — СОБР и ОМОН — при помощи дронов контролируют периметр возводимых жилых домов и фиксируют перемещение рабочих, покидающих строительные площадки.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ходе очередной совместной проверки был проведен осмотр ряда строящихся многоэтажных зданий. Всего установлены личности более 100 иностранных граждан, из которых 14 находились на объектах без разрешения на работу. В отношении нарушителей были вынесены постановления о наложении административных штрафов, после оплаты которых предусмотрена процедура выдворения за пределы Российской Федерации.

Вячеслав Рыжков