В Краснодаре на стройках полиция задержала 14 нелегальных приезжих

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 14 нелегальных рабочих из Таджикистана и Узбекистана на строительных объектах Краснодара во время проверки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

На двух стройках города правоохранители проверили более 100 иностранных граждан. Нарушителям предстоит оплатить административные штрафы, после чего их депортируют за пределы России.

Ранее сотрудники полиции задержали 41 иностранца на одной из строек в краевой столице. К административной ответственности привлекли 17 человек, в отношении которых составили 21 протокол.

Алина Зорина