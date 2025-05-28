Бойцам ВСУ дали до 16 лет колонии за преступления в Курской области

Суд вынес приговор трем украинским военнослужащим, участвовавшим во вторжении в Курскую область. Речь идет о бойцах отряда пограничной службы Украины: Вадиме Разгоне, Виталии Солодухе и Дмитрии Санкевиче. Мужчин признали виновными в совершении теракта, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Украинцы вторглись в Кореневский район Курской области 25 августа 2024 года. Они находились в районе села Любимовка, где мешали эвакуации мирных жителей. Также мужчины обстреливали гражданских, участвовали в боях против российских бойцов. В начале ноября фигурантов взяли в плен военнослужащие ВС РФ, затем их передали правоохранительным органам.

Солодуху приговорили к 16 годам колонии строгого режима, Разгону и Санкевичу назначили по 15 лет. Первые три года срока трое осужденных будут отбывать в тюрьме.

В апреле председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал, что ведомство возбудило 175 уголовных дел против 290 военнослужащих ВСУ, участвовавших в атаке на Курскую область. Всего же Следственный комитет расследует более 3 тыс. уголовных дел об атаках ВСУ российские регионы. Завершено расследование 432 уголовных дел, по ним вынесли приговоры 547 бойцам ВСУ.

Никита Черненко