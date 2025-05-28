В Челябинске экс-депутата оставили в СИЗО по делу о взятках в фонде капремонта

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о продлении заключения под стражей экс-депутата областного законодательного собрания Ильи Бархатова. Обвиняемый в посредничестве при передаче взятки останется в СИЗО до 12 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокат Ильи Бархатова пытался доказать, что следствие не представило достоверных доказательств потенциального побега фигуранта и просил изменить меру пресечения. Однако апелляционная инстанция оставила без изменений постановление Центрального районного суда Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Илью Бархатова вместе с бывшим начальником отдела закупок челябинского фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Андреем Шадриным задержали сотрудники УФСБ по ДНР и Ростовской области 20 марта. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) соответственно. По версии следствия, в 2016-2018 годах соучастники за 1 млн руб. помогли директору компании заключить 30 контрактов на капремонт в жилых домах стоимостью свыше 100 млн руб.

Также 20 марта задержали генерального директора фонда капремонта Виктора Тихоненко, обвиняемого в превышении должностных полномочий при проведении аукциона на ремонт крыши многоквартирного дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске.