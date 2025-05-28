СМИ: глава МИД Турции обсудит на Украине судоходство в Черном море

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Киев 29–30 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве. По данным издания, с министром встретится президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также по информации собеседника ТАСС, господин Фидан проведет встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе встреч турецкий министр планирует подтвердить готовность Анкары провести следующие переговоры между Москвой и Киевом и поговорить о важности обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По их итогам стороны договорились подготовить свои условия прекращения огня. 27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой сказал, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной. Сегодня господин Лавров заявил, что о новом раунде переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Россия ставит на Стамбул».