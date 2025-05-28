Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как неудобный сервис и некорректная информация на сайте могут испортить впечатление даже от самого премиального места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fazenda Santa Vitoria Фото: Fazenda Santa Vitoria

Человека встречают по одежке, театр начинается с вешалки, а знакомство с отелем раньше начиналось с ресепшен. Теперь правила игры изменились, и первый контакт — это чаще всего социальные сети, агрегаторы или сайт самого отеля, и последний, к сожалению, нередко подводит. Думаю, каждый сталкивался с тем, что система бронирования того или иного отеля работает плохо. При этом сам отель претендует на премиальность, пять звезд, дороговизну и так далее.

Могу привести совсем недавний пример, когда я искала какую-нибудь красивую фазенду, где провести одну ночь по дороге из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. И нашла некую фазенду Santa Vitoria, разрекламированную различными мировыми медиа, получившую кучу наград. Дальше я перешла на сайт, зачиталась и засмотрелась на то, как там красиво, какая там фантастическая гастрономия, прогулки с лошадьми, спа и так далее, а дальше счастливая перешла к бронированию. Но забронировать ту ночь, которую я хотела, хотя в календаре она значилась как доступная и с обозначением цены, у меня никак не получалось. Хорошо, что в Бразилии все пользуются WhatsApp, и значок переписки стоял прямо на странице бронирования. Туда я и обратилась. А вот дальше меня ждало фантастическое разочарование: выяснилось, что минимальное бронирование у номеров определенной категории, а на мою дату были доступны только они, минимум на две ночи (только узнать на сайте это было невозможно) и для такой компании как женщина и ребенок они не предусмотрены, только для пар.

Я даже не знаю, что стало большим разочарованием. То, что это была плохая система бронирования, или то, что живой сотрудник в WhatsApp не смог ситуацию как-то сгладить. Я понимаю, что если это какой-то домик для влюбленных, то мне не должны его давать на одну ночь с ребенком, но что-то милое вроде извинений, обещаний прислать доступные даты на подходящие с ребенком варианты и как-то исправить свою систему бронирования очень бы помогли. А талантливый сотрудник вообще легко продал бы мне обед и прогулку на лошадях, раз уж я все равно еду через их фазенду.

Анна Минакова