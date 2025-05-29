Пенсионерка из Сочи перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Жительница Сочи за 10 дней перевела мошенникам более 2,5 млн руб., включая деньги от продажи своего автомобиля. Об об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

62-летняя жительница курорта стала жертвой преступников, которые убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой. Мошенники настоятельно требовали перевести средства на якобы безопасные счета.

Под давлением злоумышленников пенсионерка не только отправила все накопления, но и продала свой личный автомобиль, направив вырученные деньги мошенникам.

Пострадавшая признала, что видела предупреждения о подобных схемах обмана, однако все равно доверилась злоумышленникам.

В пресс-службе УВД напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют перевода денег на безопасные счета. При получении такого звонка следует немедленно прекратить разговор.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 19-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников и потерял почти 2 млн руб. Сначала злоумышленники выманили у него код из SMS, а затем обвинили в причастности к запрещенной организации.

Мария Удовик