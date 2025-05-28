Гладков: аграрии белгородского приграничья получили гранты на 95 млн рублей

Сельхозпроизводители приграничных территорий Белгородской области получили гранты на возобновление деятельности на общую сумму 95 млн руб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пояснил, что такая мера поддержки оказана уже 13 фермерам и хозяйствам, которые не могут работать из-за оперативной обстановки. Грант призван помочь им продолжить работу в более безопасных муниципалитетах региона.

Так, например, Алексей Унковский из села Новая Таволжанка Шебекинского округа теперь сможет заниматься земледелием в селе Скородное Губкинского округа: министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области помогло ему найти участки, а на 8 млн руб. гранта он планирует приобрести оборудование для производства комбикормов и спецтранспорт.

«Понимаем, что сложно, что привычное место, конечно же, ближе. И земля другая, и привыкнуть нужно к логистике. Много сложностей, но мы постараемся помочь всеми теми ресурсами, которые есть в наших силах»,— подчеркнул глава региона.

Всего в 2025 году на гранты сельхозпроизводителям, предназначенные для возобновления деятельности в безопасных районах Белгородской области, было выделено 150 млн руб. Сейчас стартовал второй тур приема заявок.

Ранее правительство Белгородской области предложило аграриям приграничья, потерявшим участки из-за обстрелов, 8 тыс. га земель взамен. Всего из оборота выбыло 17 тыс. га земель сельхозназначения.

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Мария Старикова