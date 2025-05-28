Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт Белого дома и вузов в США?

Конфликт между Дональдом Трампом и крупными университетами усиливается. Власти США приостановили собеседования для получения студенческих виз. Такое распоряжение получили посольства и консульские отделы Соединенных Штатов по всему миру. Телеграмма подписана госсекретарем Марко Рубио, сообщает Politiсo. В частности, Госдепартамент намерен проверять соцсети всех, кто планирует учиться в американских вузах, и только после этого выдавать визы. Что именно будут искать в пабликах, не сказано, но в телеграмме упоминаются прежние указы президента о предотвращении терроризма и борьбе с антисемитизмом. Под заморозку попали не только студенческие визы категорий F и M, но и тип J (они выдаются участникам программ академических обменов, в том числе преподавателям и исследователям). В прессе пишут, что конфликт между Белым домом и высшей школой уже затронул и членов президентской семьи. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Теперь посольствам придется проводить расширенный мониторинг по всем соцсетям заявителей. При этом какие критерии нужно отслеживать, непонятно. Politico пишет, что даже сами чиновники Госдепартамента в частных беседах признавались, что инструкции для проверки студентов очень расплывчатые. Например, неясно, следует ли из-за фотографии палестинского флага в соцсети Х направить соискателя на дополнительную проверку. До сих пор давление администрации Белого дома ощущали на себе исключительно элитные университеты, такие как Гарвард или Колумбийский. Считается, что там слишком либеральные правила, которые позволяют процветать антисемитизму в кампусах. Ранее Гарвард лишился права принимать иностранных студентов, а это почти 7 тыс. человек, четверть от общего числа учащихся.

Приостановка выдачи виз затронет еще сотни тысяч студентов по всему миру, а также отразится на самих университетах США, отмечает Bloomberg. Иммиграционные эксперты, оценивая экономические и культурные последствия, называют ситуацию катастрофой. Совокупно во всех вузах Америки на иностранцев приходится 6%. Только в прошлом году университеты приняли свыше 1 млн человек: больше всего из Индии, на втором месте — Китай, отмечает агентство. Самые востребованные направления: математика, информатика и инженерные специальности. При этом получение студенческой визы и раньше проходило через довольно строгий процесс проверки. Заявителям нужно подтвердить не только высокий академический уровень, но и финансовое положение, а также убедительные доказательства того, что после учебы человек вернется домой.

Университеты ответили на нападки Дональда Трампа, ударив по его младшему сыну. Бэррон якобы пытался поступить в Гарвард, но получил отказ, писали некоторые СМИ. Его матери Мелании Трамп пришлось вмешаться: пресс-служба первой леди выпустила заявление о том, что юноша и не планировал идти в Гарвард. Газета New York Post уточняет, что Бэррон следует по стопам отца, получая степень в школе бизнеса Нью-Йоркского университета Стерна.

The Washington Post отмечает, что с потерей иностранных студентов США лишатся почти $45 млрд ежегодно. Столько, по подсчетам Международной ассоциации преподавателей высшего образования, приезжие вливают в экономику. Это не только плата за обучение, но и их траты, например, на проживание, питание, поездки и одежду.

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