Самые низкие цены на новостройки в Петербурге зафиксировали в Пушкинском районе

В мае самые низкие цены на новостройки в Петербурге были зафиксированы в Пушкинском (188 тыс. рублей за кв. м), Петродворцовом (225 тыс. руб. за кв. м) и Невском (230 тыс. за кв. м) районах. Самые дешевые «вторички» — в Пушкинском (160 тыс. руб. за «квадрат»), Кировском (180 тыс.) и Красносельском (191 тыс.), сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самое большое снижение стоимости кв. м жилья в новостройках города в этом месяце было зафиксировано в Петроградском районе (-2,8%). В Центральном районе «квадрат» в готовых квартирах подешевел на 0,9%.

В целом по городу цены на квадратный метр в новостройках снизились в пяти районах города, на вторичном рынке жилья — в четырех. В то же время в большинстве районов был зафиксирован рост стоимости «новых» кв. м, сильнее всего — в Адмиралтейском (+2,9%), Кронштадтском (+2,4%) и Красногвардейском (+1,8%). В сегменте вторичного жилья максимальное подорожание отмечается в Василеостровском (+2,3%), Фрунзенском (+1,8%) и Невском (+1,4%) районах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя площадь квартир в петербургских новостройках снизилась до 42 «квадратов».

Дарья Астанина