ФК «Краснодар» подписал контракт с бразильским защитником Жубалом

Футбольный клуб «Краснодар» заключил контракт с бразильским защитником Жубалом. Об этом сообщает Legalbet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

31-летний футболист присоединился к российской команде после окончания соглашения с французским «Осером». В прошедшем сезоне игрок принял участие в 30 матчах Лиги 1, отметившись шестью забитыми мячами.

По информации СМИ, договор между футболистом и клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее ФК «Краснодар» сообщил об уходе трех игроков — Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина. Все трое покидают коллектив в связи с истечением соглашений.

Алина Зорина