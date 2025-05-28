Гладков: еще один мирный житель ранен при ударе ВСУ по белгородскому Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал мирный житель, повреждения получили четыре автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области

«Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что от прилета украинского снаряда загорелась кровля частного дома. Пожарные ликвидируют возгорание. На месте работают оперативные службы.

Утром Вячеслав Гладков сообщал о жителе Шебекино, который пострадал при детонации дрона во дворе многоквартирного дома. В больнице у пациента диагностировали баротравму, ссадины лица и шеи.

По данным Минобороны, в период с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая российские силы ПВО перехватили и уничтожили 296 дронов ВСУ над 13 российскими регионами, в том числе над Белгородской областью. Накануне вечером над регионом сбили 19 БПЛА.