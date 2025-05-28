В белгородском Шебекине сдетонировал дрон, ранен мирный житель

В городе Шебекино Белгородской области подавленный системой радиоэлектронной борьбы дрон ВСУ сдетонировал во дворе многоквартирного дома, в результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков утром 28 мая.

В Шебекинской ЦРБ у него диагностировали баротравму, ссадины лица и шеи. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Также глава региона уточнил, что в результате атаки повреждено остекление двух квартир и трех легковых автомобилей. Информация о последствиях уточняется.

По сообщению Минобороны, в течение прошедшей ночи с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских дронов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова