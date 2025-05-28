Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб в Уругвае

Игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес объявили о создании собственного футбольного клуба в Уругвае. Команда называется «Депортиво ЛСМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Клуб будет выступать в четвертом по силе дивизионе уругвайского футбола и будет базироваться в Монтевидео. Испанская газета Marca сообщила, что название «Депортиво ЛСМ» придумано из инициалов Месси и Суареса.

«Я хочу дать уругвайскому футболу, который люблю и на котором вырос, возможности, которые помогли бы развиваться детям и подросткам. Поэтому вместе с клубом мы хотим начать соревноваться в турнирах под эгидой Уругвайской футбольной федерации, что нас чрезвычайно вдохновляет и является огромным шагом вперед для меня и моей семьи в рамках проекта, в который мы верим», — заявил Суарес в видео, опубликованном в социальной сети Х. Месси добавил, что этот проект является «идеальной возможностью продолжить делиться своим видением футбола».

Ранее Лионель Месси и Луис Суарес вместе выступали за испанскую «Барселону». С 2023 года Месси представляет «Интер Майами», Луис Суарес стал игроком команды в 2024 году. В этом сезоне их клуб занимает восьмое место в турнирной таблицей Восточной конференции Главной футбольной лиги (MLS), набрав 23 очка после 14 матчей.

Таисия Орлова