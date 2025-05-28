Алексей Сысков назначен IT-директором УрФУ

В Екатеринбурге пост IT-директора в Уральском Федеральном университете (УрФУ) занял Алексей Сысков, сообщили в пресс-службе вуза. Он является выпускником радиофака УГТУ-УПИ, обучение закончил в 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

46-летний Алексей Сысков является уроженцем Пермского края, через 10 лет после выпуска с радиофака он защитил кандидатскую диссертацию в МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве. В структуре уральского вуза он работает с 2002 года: господин Сысков занимался развитием сетей, внедрением единой информационной системы и электронного документооборота, созданием центра отработки данных, мультимедийными аудиториями и сервисами для студентов.

Напомним, Борис Лозовский займет должность исполняющего обязанности директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ. Он возглавлял журфак с 1985 года до 2020 года (с перерывом на 1990-1993 годы). Кроме того, и.о. ректора Виктора Кокшарова наблюдательный совет вуза рекомендовал избрать на должность президента УрФУ.

Ирина Пичурина