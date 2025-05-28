Импорт российских алмазов в Гонконг достиг годового максимума

Гонконг нарастил ввоз алмазов из России до $47 млн в апреле 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статслужбу специального административного района КНР. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом месяце. Показатель также стал максимумом с мая 2024-го — тогда закупки алмазов из РФ составляли $130,7 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На фоне повышения объемов закупки Россия заняла четвертое место среди основных экспортеров алмазов в Гонконг. В марте страна была восьмой в списке. Главным поставщиком этого минерала в Гонконг остается Индия ($442 млн). На втором месте — Израиль с поставками на $81 млн. Замыкает тройку лидеров Южная Африка ($52 млн).

В статистике приведены данные по экспорту алмазов из самого Гонконга. Так, в середине весны Гонконг продал алмазов на $780 млн, почти вдвое снизив мартовский показатель. Больше всего поставок пришлось на США ($172,5 млн), ОАЭ ($169 млн) и Китай ($148 млн).

Подробнее о сотрудничестве Гонконга и РФ — в материале «Ъ» «Гонконг предложил прописку».