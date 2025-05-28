Finexpertiza: в Черноземье наибольшая доля курильщиков «электронок» — в Белгородской области

Аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza исследовала долю потребителей электронных сигарет от общего числа курильщиков. Среди регионов Черноземья этот показатель наиболее высок в Белгородской области — 14,3%. В общей массе населения старше 15 лет доля составляет 2,9%.

Во всех Черноземных регионах устройства предпочитают реже, чем в целом по стране — в России 19,8% курильщиков предпочитает использовать девайсы, это 4,4% от всего населения. В Курской области доля потребителей «электронок» среди курильщиков составила 13,9%, а среди всех жителей — 3,2%. Близкие показатели оказались в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях (12,2% и 2,4%, 12,1% и 2,9%, 11,9% и 2,7% соответственно). В Орловской области 10,1% курильщиков предпочитают гаджеты, что составляет 2,1% от общего населения.

В своем исследовании компания отмечает, что в 2024 году число потребителей электронных сигарет в России выросло на 19%. Совокупная доля никотинозависимых граждан, включающая традиционных курильщиков, пользователей электронных девайсов, а также малочисленную группу потребителей некурительных табачных изделий, увеличилась в 2024 году с 21,1% до 22,2%.

«Вейпы и устройства нагревания табака стабильно наращивают популярность среди населения. За последние два года число потребителей “электронок” выросло почти на четверть. Потребление традиционных табачных изделий, напротив, сокращается — за те же два года “классических” курильщиков стало на 2% меньше», — отмечает президент Finexpertiza Елена Трубникова.

В феврале Белгородская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим ростом числа приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) в 2024 году.

Ульяна Ларионова